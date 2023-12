Bei einer Hilfsaktion wegen des Hochwassers ist an der Elbe im Landkreis Wittenberg ein Boot mit mehreren Personen an Bord gekentert. Ein älterer Mann stürzte mit seinen zwei Enkelkindern im Alter von neun und zwölf Jahren und deren Mutter in die sieben Grad kalte Elbe, wie die Wasserschutzpolizei am Samstag mitteilte. Das Haus der Großeltern im Überflutungsgebiet in Dabrun war mit dem Auto nicht mehr erreichbar. Daher habe die Familie versucht, mit dem Boot die Großeltern zu versorgen.