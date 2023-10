Sonderöffnung am 30. Oktober Bevor das Lutherhaus ab Mittwoch für die Sanierung geschlossen wird, ist es am Montagabend sowie am Reformationstag noch einmal geöffnet. Montag sind die Tore von 18 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich von dem Museum zu verabschieden. Am Reformationstag ist regulär zwischen 9 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt an beiden Tagen ist kostenlos.