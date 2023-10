Das Lutherhaus in Wittenberg schließt ab dem 1. November 2023 für etwa anderthalb Jahre bis April 2025. Wie eine Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten am Montag mitteilte, soll das Haus energetisch saniert und eine neuen Dauerausstellung eingerichtet werden. In dieser Zeit würden die "Schätze des Lutherhauses" im benachbarten Augusteum präsentiert.

Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wurde 1997 gegründet. Inzwischen tritt sie unter der Marke Luther-Museen auf. Sie vereint fünf Museen: Luthers Geburtshaus und Luthers Sterbehaus in Eisleben, Luthers Elternhaus in Mansfeld sowie das Lutherhaus und das Melanchthonhaus in Wittenberg.