Halloween vs. Reformationstag Wie Luther gegen Gespenster kämpfte

Was den Reformator nicht davor schützt, selbst von Geistern heimgesucht zu werden, wie Mirko Gutjahr weiter ausführt: "Luther selber hat auf der Wartburg, würden wir sagen, paranormale Erlebnisse: Er hört Poltergeister, sieht einen dämonischen Hund auf seinem Bett liegen und vieles mehr. Für Luther ist dann klar, das kann eigentlich nur der Teufel sein. Das sind also nicht die Seelen der Verstorbenen. Die können nicht aus dem Jenseits wieder zurückkommen, sondern das müssen Teufel, das müssen Dämonen sein. Und daraus entwickelt sich so eine eigene, lutherische Haltung zu den Geistern."

Und die Geister kann man recht einfach bekämpfen: durch Gebete und ein christliches Leben. Luther selbst macht es vor: Als es über seiner Studierstube unerklärlich poltert, erschrickt er nur kurz, dann fällt ihm ein, das müsse der Teufel sein, und er legt sich beruhigt schlafen. Der Leiter der Museen der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt in Eisleben und Mansfeld meint dazu: "Es ist eine typische lutherische Geschichte. Für Luther ist klar, dass ihm der Teufel gar nichts anhaben kann, weil er ja an Christus glaubt. Und so verkündet er das von der Kanzel. Er hofft dann, dass seine lutherischen Mitgläubigen das auch so handhaben. Es funktioniert dann aber nicht auf Dauer. Denn tatsächlich hält sich im Volk doch immer noch diese Idee, dass es so etwas gibt wie Seelengeister, die zurückkommen."