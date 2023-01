Die Oranienbaumer Heide ist am Dienstag mit einem Preis der Vereinten Nationen ausgezeichnet worden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) überreichte die Auszeichnung in Oranienbaum. Die halboffene Weidelandschaft gehört damit zu den drei besten UN-Dekade-Projekten in der Kategorie "Kultur- und Agrarlandschaften".