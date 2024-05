Polizei eingeschaltet Betrugsversuche beim Kauf des Deutschlandtickets in Sachsen-Anhalt

23. Mai 2024, 08:22 Uhr

In Sachsen-Anhalt haben die Verkehrsbetriebe in Magdeburg, Dessau und Halle Betrugsversuche beim Kauf des Deutschlandtickets registriert. Offenbar versuchen Täter, das Ticket ohne gültige Zahlung zu buchen. Viele Bertrugsversuche konnten den Angaben nach aber bisher abgewehrt werden. In Dresden ist durch den Betrug ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.