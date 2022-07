Ich habe vor zwei, drei Jahren einen sehr ehrlichen Vortrag gehalten und Klartext geredet, was bei meinem – am Ende erfolgreichen – Projekt alles so schiefgelaufen ist. Wenn das betroffene Unternehmen so etwas veröffentlicht hätte, wäre etwas Weichgespültes herausgekommen. Aber ich habe gemerkt, dass so das Eis bricht. Und eine Person, die beim Vortrag dabei war, hat mir später gesagt, dass sie in derselben Situation dann vorbereitet war. Ein wenig so, als würden zwei Wanderer loslaufen, einer nur kurze Hosen dabei hat und dann die Mücken kommen. Wenn man vorher weiß, was man mitnehmen muss, ist es einfacher.