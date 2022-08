Nach Corona Kinder drängen in die Sportvereine – doch die Trainer fehlen

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Kinder wollen Mitglied werden, doch müssen abgewiesen werden – eine schlimme Vorstellung für Sportvereine. In Sachsen-Anhalt war das in den vergangenen Monaten allerdings mancherorts Realität. Wie die Vereine mit dem Mangel an Übungsleitern umgehen – und in welchen Sportarten der Trend nach oben zeigt.