In mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt müssen Menschen, die eine Einbürgerung beantragt haben, lange auf die Bearbeitung ihres Antrags warten. Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, dass im vergangenen Jahr so viele Menschen wie nie zuvor einen deutschen Pass erhalten haben. Eine Umfrage unter den Landkreisen hat allerdings ergeben, dass auch immer mehr Anträge gestellt werden.