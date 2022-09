Die alleinerziehende Mutter eines fünf Jahre alten Sohnes findet: "Die Stadt sollte doch froh sein, fleißige Menschen hier zu haben, die sich am sozialen Leben beteiligen." Doch genau dieses Gefühl habe sie nicht. Stattdessen werde den internationalen Studierenden und Fachkräften das Leben erschwert. "In der Ausländerbehörde muss sich einiges ändern", sagt sie.

Ein Beispiel? "Die Sprache", sagt Mahmood, die mittlerweile fließend Deutsch spricht. Doch zu Beginn ihrer Zeit in Magdeburg musste sie einen Dolmetscher engagieren und selbst bezahlen, um überhaupt mit den Mitarbeitenden der Ausländerbehörde kommunizieren zu können. "Es gibt ja auch internationale Studierende, die Studiengänge belegen, die komplett auf Englisch sind", sagt die Industriedesignerin. "Die können sich in der Ausländerbehörde gar nicht verständigen."

Anne-Kathrin Lerke kennt die Sorgen der internationalen Studierenden an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Sie leitet dort das International Office , in dem auch Hiba Mahmood als studentische Hilfskraft arbeitet.

Lerke sagt: "Die Studierenden sind durch die Situation in der Ausländerbehörde sehr eingeschränkt. Nach Ablauf des Visums sind sie eigentlich nicht mehr rechtmäßig hier in Deutschland. Das kann zum Nachteil werden bei Arbeitsverhältnissen, die sie eigentlich nicht eingehen dürfen, oder wenn sie in ihr Heimatland reisen möchten oder ein Auslandssemester absolvieren müssen."

Probleme, die auch Marco Langhof sieht. Der Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt ( AWSA ) sagt: "Die Ankündigung der Intel-Ansiedlung macht Magdeburg und die Region in den Augen von internationalen Fachkräften zu einem attraktiven Hochtechnologie-Standort. Wir arbeiten sehr intensiv daran, klarzumachen, was das bedeutet."

Auf Verwaltungsebene nämlich auch, dass sich die Situation in der Ausländerbehörde verbessern müsse. ""Das Zauberwort ist Willkommenskultur – und zwar nicht nur in einem kulturellen Sinn, sondern im Zusammenspiel vieler Maßnahmen, damit sich Fachkräfte hier wirklich willkommen fühlen", sagt Langhof. "Das freundliche Entgegenkommen, aber am Ende geht es auch um simple Sachen wie Bestätigungen von Behörden oder mit einer Fremdsprache hier auch klarzukommen. Da müssen sich alle an die eigene Nase fassen und ein paar Schritte nach vorne gehen. Da sind wir noch am Anfang."