Neben den Schwierigkeiten, entsprechendes Fachpersonal zu finden, und der teils hohen Personalfluktuation, nennen Kommunen und Innenministerium weitere Gründe für die Verzögerungen. So habe die Umstellung auf Schriftverkehr in der Corona-Pandemie viele Prozesse verlangsamt. Auch die Fluchtbewegungen infolge des Syrien- und des Ukraine-Krieges hätten wiederholt zu nicht vorhersehbaren Engpässen geführt. Das Innenministerium verweist zudem darauf, dass nicht jede Bewerberin und Bewerber sofort den nötigen Lebensunterhalt oder ausreichende Sprachkenntnisse vorweisen könne.

Ist die gewünschte Regelbearbeitungszeit von sechs Monaten in dieser Gemengelage überhaupt noch haltbar? Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben, der die aktuellen Zahlen erfragt hatte, sagt, wenn es beim bisherigen Tempo bleibe, könne sich zumindest das Land die Werbung für die Einbürgerung sparen. Die bisherige Regelbearbeitungszeit mache "keinerlei Eindruck auf die zuständigen Behörden". Innenministerin Tamara Zieschang sei da in der Pflicht.

Zieschangs Haus antwortet, Einbürgerungen und Aufenthaltsverlängerungen seien Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Die kreisfreien Städte und Kommunen trügen dafür die Verantwortung. Gleichzeitig kündigt das Innenministerium weitere Schritte an. So bereite derzeit eine Evaluierung der Arbeitssituation in den Einbürgerungsbehörden vor. "Dabei geht es auch um die Frage eines etwaigen Unterstützungsbedarfes durch das Land", so eine Ministeriumssprecherin. Eine Regelbearbeitungszeit von sechs Monaten werde weiterhin angestrebt.