Krug: Zu wenig Büroflächen in Magdeburg

Doch ausschlaggebend für die Auswahl des Stadtteils war etwas anderes: Mitglieder der Partei AfD melden sich zu Wort und kritisieren, dass der Umzug der Behörde in den Stadtteil schon "in Sack und Tüten" sei. Für sie ist klar: Hier wurde nicht lang genug nach anderen Gebäuden in Magdeburg gesucht.

Ronni Krug, Beigeordneter der Stadt, würde sich eine zentrale Lage wünschen. Jedoch sind Büroflächen in Magdeburg rar. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Laut Krug hat Magdeburg nicht genügend Büroflächen. Das Ziel sei, eine "zukunftsfeste Ausländerbehörde" zu schaffen. "Leider wachsen die Büroflächen nicht an Bäumen. Ich habe keinen Raum in der Innenstadt, ich brauche aber eine schnelle Lösung für die Probleme der Behörde und deswegen machen wir das in der Neustadt."



Vorgeschlagene Gebäude von Kritikern, wie etwa die alte Polizeiwache neben der aktuellen Behörde oder die AOK an der Lübecker Straße sind entweder schon verkauft oder entsprechen nicht den Anforderungen. Nach Angaben der Stadt musste es ein Gebäude mit mehr als 2.000 Quadratmetern Bürofläche sein – das in der Neuen Neustadt letzten Endes gefunden worden sei.

Digitalisierung: Keine langen Warteschlangen mehr

Einige der Neustädter, die im Hörsaal bei der Diskussion teilnehmen sind skeptisch: Wie soll künftig garantiert werden, dass die Warteschlangen vor der Behörde in der Altstadt nicht auch in die Neustadt "verschoben" werden? Laut Krug soll es in Zukuft keine Warteschlangen mehr geben. Möglich werde das durch ein sogenanntes "One-Touch-System".

Sprich: Menschen müssen nicht mehrmals in die Behörde, um Formulare anzufordern und ein zweites Mal um sie abzuholen, sondern sie gehen einmal und bekommen die entsprechenden Formulare auf das Smartphone. Auch soll es zur schnelleren Verarbeitung keine Akten mehr in Papierform geben und Termine sollen im Zehnminutentakt vergeben werden. Die Behörde wird nach Aussage von Krug also komplett digitalisiert.

Einige Neustädter haben Angst vor Ballung

Mit Fortschreiten der Veranstaltung nimmt die Diskussion noch eine andere Richtung – es geht plötzlich nicht mehr nur um die Behörde selbst. Es wird von einer Angst vor einer zunehmenden "Ghettoisierung" gesprochen, wie es Anwohner sagen. Andere berichten, dass sie sich in ihrem Stadtteil nachts aktuell gar nicht mehr auf die Straße trauen und sich fragen: "Was passiert, wenn es mal kracht?" Aus der Diskussion ist herauszuhören, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohner allgemein abgenommen hat – und für einige liegt das an Menschen mit Migrationshintergrund.

Aktuell liegt laut Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung der Stadt Magdeburg der Anteil der ausländischen Bevölkerung in der Neuen Neustadt bei knapp 25 Prozent. In der Altstadt – wo die Behörde aktuell ist – ist er allerdings ähnlich hoch. Doch für Oberbürgermeister Simone Borris sind die Bedenken zum Thema "Ballung" wenig nachvollziehbar. Es handelt sich schließlich nur um eine Behörde mit Öffnungszeiten und sei nicht mit einer Asylunterkunft zu verwechseln, sagt sie.

Integrationsbeauftragter Krzysztof Blau ist schockiert, wie die Neustädter über die Kunden der Ausländerbehörde denken. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Auch der Integrationsbeauftragte Krzysztof Blau, erklärt MDR SACHSEN-ANHALT im Voraus, dass es keine Ballung von Menschen mit Migrationshintergrund geben wird, da es sich lediglich um eine Behörde handelt. Er kenne keinen Fall, bei dem Menschen dorthinziehen, wo sich Behörden aufhalten. Ihmzufolge müsse man hier aber auch beachten, dass viele der Menschen mit Migrationshintergrund Sozialleistungen beziehen. "Da ist nur eine gewisse Wohnungsgröße und Miete möglich. Deswegen verstärkt sich das in manchen Stadtteilen, die preiswertere Wohnungen haben", sagt er.

Blau ist überrascht, wie einseitig über Zuwanderung geredet wird, erklärt er dem MDR im Anschluss an die Veranstaltung. "Man kann ja nicht bei einem Umzug einer Behörde ständig nur über Sicherheit und Kriminalität reden. Welches Menschenbild hat man da von den Kunden einer Behörde", fragt er sich. Da bestünde noch viel Klärungsbedarf.

Bürgerverein Neue Neustadt: Umzug als Chance

Die besagten Ängste der Neustädter teilt Jaqueline Strauß vom Bürgerverein Neustadt teilweise, wie sie MDR SACHSEN-ANHALT erklärt. Für sie sind es allerdings nicht die Migranten, die das subjektive Sicherheitsgefühl maßgeblich trüben, sondern dass eine generelle Sicherheit in bestimmten Ecken nicht gegeben ist. Laut Strauß fehlen zum Beispiel elementare Dinge wie eine Beleuchtung – etwa auf der Lübecker Straße.

Die Stadt hat den Stadtteil in den letzten Jahren nicht unbedingt im Fokus gehabt. Wir sehen jetzt die Chance, das ein bisschen glatt zu ziehen und die ein oder andere Forderung, die wir in den letzten Jahren gestellt haben, durchzudrücken. Jaqueline Strauß Bürgerverein Neustadt

Jaqueline Strauß vom Bürgerverein Neustadt sieht in dem Umzug eine Chance den Stadtteil künftig mehr in den Fokus der Stadt zu rücken. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Sie findet, dass ihr Stadtteil endlich die Aufmerksamkeit erhält, die längst überfällig war: "Die Stadt hat den Stadtteil in den letzten Jahren nicht unbedingt im Fokus gehabt. Wir sehen jetzt die Chance, das ein bisschen glatt zu ziehen und die ein oder andere Forderung, die wir in den letzten Jahren gestellt haben, durchzudrücken." Zu den Forderungen gehören beispielsweise eine Stadtwache, Streetworker, mehr Beleuchtung und Kameraüberwachung.