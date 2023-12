Die Privathaushalte in Sachsen-Anhalt hatten im Jahr 2022 ein durchschnittliches Nettoeinkommen von monatlich 3.303 Euro pro Monat. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Ein knappes Viertel (24,9 Prozent) verfügt demnach über weniger als 1.500 Euro. In mehr als der Hälfte der Haushalte, nämlich 641.400 von insgesamt 1,11 Millionen, sorgt ein Erwerbstätiger für das Haupteinkommen, wie die Statistiker weiter mitteilten.