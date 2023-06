In allen befragten Landkreisen hat sich die Anzahl der Anträge im Zeitraum 01. Januar 2023 bis 15. Juni 2023 etwa verdoppelt, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. So stiegen die Anträge beispielsweise in der Börde von rund 1.200 in 2022 auf jetzt knapp 2.400 Anträge.