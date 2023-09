Viele Single-Haushalte Jeder vierte Haushalt verdient unter 1.500 Euro netto im Monat

Ein Viertel der Haushalte in Sachsen-Anhalt verdient weniger als 1.500 Euro netto im Monat. In Halle und Magdeburg liegt der Anteil sogar bei rund 30 Prozent. Etwa 18 Prozent der Haushalte verfügen über mehr als 4.000 Euro netto im Monat. In zwei Landkreisen gibt es überdurchschnittlich viele Haushalte mit Monatsnettoeinkommen über 4.000 Euro.