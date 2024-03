Die Elbfähre Coswig (Anhalt) kann ab Samstag wieder übersetzen. Wie die Stadt als Betreiber vorab mitteilte, hat sich der Wasserstand des Flusses soweit normalisiert, dass die Fähre den Betrieb wieder aufnehmen kann. Zuvor war sie wegen Hochwassers außer Betrieb. Die Fähre verbindet Coswig mit dem Wörlitzer Park, wo am Wochenende die Veranstaltung "Frühlingserwachen" stattfindet.

Bereits seit Freitag fährt die Fähre zwischen Rogätz im Landkreis Börde und Schartau im Jerichower Land wieder. An dem Schiff mussten nach einer Kollision mit einem Baumstamm vor rund zwei Wochen Antrieb und Propeller repariert werden. In einer Werft in Derben im Jerichower Land wurde sie wieder instand gesetzt.