Die Elbfähre zwischen Arneburg in der Altmark und Neuermark-Lübars im Elb-Havel-Winkel verkehrt montags bis freitags von 7 Uhr bis 18 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen ist sie zwischen 9 und 18 Uhr unterwegs. Bereits zu Beginn der Zwangspause Ende September war mitgeteilt worden, dass alle ausgegebenen Zehner-Karten ihre Gültigkeit behalten.