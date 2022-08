Dass das rechte Lager die Ängste der Menschen in der aktuellen Situation für sich nutzen könnten, diese Sorge der Ministerin kommt nicht von ungefähr. Wiederholt haben Rechtsextreme und Querdenker in den letzten beiden Jahren in Sachsen-Anhalt versucht, Protestveranstaltungen anderer für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. In diesem Herbst nun könnte die Verteuerung in allen Lebensbereichen Leute auf die Straße treiben. Rechte Gruppierungen könnten wie bei Corona versuchen, die Stimmungslage für sich zu nutzen.