Energiekrise Stadtwerke befürchten Probleme bei Gaseinmalzahlungen

Stadtwerke und Energieversorger in Sachsen-Anhalt fordern zügig Klarheit über die geplante Einmalzahlung bei den Energiekosten. Je länger sich die politische Debatte hinziehe, desto schwieriger sei eine zeitnahe Umsetzung, teilten mehrere Stadtwerke auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.



Wenn sich das Gesetzgebungsverfahren bis Mitte oder Ende November hinziehe, sei es fast unmöglich, die Abrechnung bis Dezember technisch umzusetzen, hieß es etwa von den Stadtwerken in Halle. Die Abrechnungssysteme könnten nicht so kurzfristig umgestellt werden.