Was umso wichtiger wäre, als der US-Chipriese Intel im Juli seine Jahresumsatz- und Gewinnprognosen nach unten korrigieren musste. Grund ist der Abschwung auf dem Computermarkt. Das geplante Werk in Sachsen-Anhalt sei davon aber nicht betroffen, erklärt der Ministerpräsident: "Wir liegen in der Zeitplanung. Das Projekt steht. Intel wird dieses Projekt realisieren, sogar noch bezüglich der Technologie aufgerüstet." Denn die neue Generation müsse kommen. "Sie wird in Europa investiert und sie wird in Magdeburg dann auch stattfinden", ist der CDU-Politiker überzeugt.