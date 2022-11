Was sind Legionellen? Legionellen sind Bakterien, die in geringen Konzentrationen überall im Wasser vorkommen können. Optimale Vermehrungsbedingungen finden Legionellen

jedoch erst in Warmwassersystemen bei Temperaturen zwischen 25 und 50 °C. Schlecht gewartete Leitungssysteme mit ihren Ablagerungen und Biofilmen bieten Legionellen deshalb ideale Vermehrungsmöglichkeiten. Steht das Wasser in den Warmwasserleitungen, wird die Legionellenvermehrung zusätzlich begünstigt. (Quelle: Landesamt für Verbraucherschutz)