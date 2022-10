Deshalb ist es auch gar nicht so wichtig, welchen Monat man für die Berechnung heranzieht. Christian Bayer erklärt trotzdem, was für den September spricht: "Weil das in der Vergangenheit liegt, und deshalb nicht mehr manipuliert werden kann, ganz einfach. Das ist der einzige Grund, warum man diese Septembergröße nimmt."

Um ganz genau zu sein, soll nach dem Vorschlag der Kommission nicht einfach ein Zwölftel der Jahreskosten ausgezahlt werden, sondern: Ein Zwölftel der Jahresmenge an Gas, die man vermutlich brauchen wird. Dieser geschätzte Monatsverbrauch wird dann mit dem Gaspreis vom Dezember multipliziert und ausgezahlt. Hat man einen Direktvertrag mit dem Versorger, ist das aber in der Regel das, was man monatlich bezahlt, so Bayer.