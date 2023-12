In Bernburg hat der Eulenmann ein besonderes Angebot für seine Kundinnen und Kunden entwickelt: Deutschlandweit ist Jens Haberlandt der einzige, der als tierisches Model und Fotograf zur Verfügung steht, erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. In seiner Auffangstation leben derzeit 25 Eulen , sechs Uhus, ein Eichhörnchen und zwei Greifvögel. Mit den Einnahmen finanziert er seine Wildvogelauffangstation. Dort werden Fundtiere aufgepäppelt und wieder ausgewildert.

Wer malen lernen will wie Bob Ross, wird in Burg und Clausthal-Zellerfeld fündig. Hier bietet der zertifizierte Bob-Ross-Maltrainer Axel Laslo seine Kurse an. In sechs oder drei Stunden sollen Landschaftsbilder entstehen, die zur Jahreszeit passen. Seit zwei Jahren kommt der ehemalige Polizist aber auch zu seinen Kundinnen und Kunden nach Hause, um gemeinsam die richtigen Pinselstriche zu üben.