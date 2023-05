In Sachsen-Anhalt haben sich am Montag 8.000 Menschen an Mai-Kundgebungen beteiligt. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund mitgeteilt. Die größe Demonstration gab es demnach in Magdeburg. Hier versammelten sich 1.300 Teilnehmer auf dem Alten Markt. Landesweit hatte der DGB zu insgesamt 14 Verantaltungen aufgerufen. Die DGB-Landesvorsitzende Susanne Wiedemeyer appellierte in ihrer Rede in Magdeburg an die Unternehmen, wieder ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Gute Arbeit müsse der Normalfall werden, Armutslöhne müssten enden.