Bundeskanzler Scholz warb für Respekt vor jeder Form der Arbeit. Er wünsche sich einen "Mentalitätswandel" und Respekt nicht nur für Ingenieure oder IT-Fachkräfte, vielmehr auch für die im Einzelhandel, im Krankenhaus, in Pflegeheimen oder auf dem Bau. Zugleich warb der Kanzler in Koblenz für mehr Ausbildung. Werde mehr ausgebildet, "dann haben wir auch weniger Probleme bei der Suche nach Fachkräften".

DGB-Chefin Fahimi kündigte auch in Zukunft harte Auseinandersetzungen um Löhne und Arbeitnehmerrechte an. "Von allein und aus reiner Einsicht bewegt sich in den Chefetagen doch gar nichts", sagte sie bei der zentralen Kundgebung des DGB in Köln: "Nur mit starken Gewerkschaften und unseren Tarifverträgen können wir der Profitgier etwas entgegensetzen."

DGB-Chefin Fahimi in Köln Bildrechte: dpa

Forderungen nach einer Einschränkung des Streikrechts in wichtigen Branchen erteilte sie eine Absage: "Ihr seid so systemrelevant, dass man euch das Streikrecht absprechen will, aber nicht so systemrelevant, dass man euch ordentliche Löhne zahlen will."



Von der Regierung verlangte Fahimi, mehr für Tariftreue zu tun. Bislang habe es auch von der SPD-geführten Regierung in Berlin zu viele Lippenbekenntnisse gegeben.