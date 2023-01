Klaus Dörre, Professor für Soziologie in Jena. Bildrechte: Anne Günther/FSU

Dass aktuell mehr gestreikt wird als sonst, ließe sich noch nicht belegen. Aber die Gewerkschaften seien zurzeit sehr präsent und verzeichneten einen Zuwachs an Mitgliedern. "Das hängt damit zusammen, dass wir aufgrund der Kriegsfolgen, der Inflation, damit rechnen müssen, dass der Lebensstandard deutlich sinkt", so Dörre.



Und da seien die Gewerkschaften natürlich gefragt, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Es sei regelmäßig so, dass sich in Konflikten und in der Konflikterfahrung viele Menschen auch entschließen, Gewerkschaftsmitglied zu werden, erklärt Klaus Dörre.