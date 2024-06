Die Statistik des Bundesverkehrsministeriums zeigt, dass mehr als die Hälfte aller Motorradunfälle – 57 Prozent – im Ort passieren, wenn die Biker abbiegen wollen oder eine andere Straße kreuzen. 40 Prozent der Motorrad-Unfälle geschehen auf Landstraßen, meistens verlieren die Biker die Kontrolle über ihre Maschine, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind. Die restlichen drei Prozent passieren auf Autobahnen. Besonders häufig sind junge Menschen in Unfälle verwickelt. In der Statistik von 2022 waren die Unterfünfundzwanzigjährigen an einem Drittel aller Unfälle beteiligt, sie sind aber auch mehr unterwegs als die Älteren.