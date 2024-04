Besonders häufig waren der Statistik zufolge Senioren in Unfälle verwickelt. So waren Personen über 65 Jahre an insgesamt rund 16.000 Verkehrsunfällen beteiligt – ein Anstieg um vier Prozent. In knapp drei Viertel der Fälle waren die Senioren auch selbst Verursacher des Unfalls, teilte das Innenministerium mit. Zum Thema bietet die Landespolizei die Präventionskampagne "Wir wollen, dass Sie sicher mobil bleiben!" an.