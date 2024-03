Niederdorla Motorradfahrer eröffnen Saison mit Gottesdienst

In Niederdorla im Unstrut-Hainich-Kreis haben am Sonntag rund 200 Motorbiker aus Thüringen und Niedersachsen die Saison eröffnet. Bei einem Gottesdienst am Mittelpunkt Deutschlands gab es traditionell den Segen von Pfarrerin Sylke Klingner. Sie wünschte den Motoradfahrern einen "klaren Blick"; der könne überall und nicht nur auf der Straße helfen. Beim Unterwegssein sollen sie nicht nur die Aussicht genießen, sondern immer auch die Gefahr richtig abschätzen, um wieder gut zu Hause anzukommen. Bevor die Biker wieder auf die Maschinen stiegen, haben sie gemeinsam das Lied "Möge die Straße uns zusammenführen" gesungen.