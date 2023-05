In Sachsen-Anhalt sind am Wochenende mehrere Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte an Campingplätzen und Ferienhäusern am Geiseltalsee zehn E-Bikes. In der Nacht zum Samstag seien acht Räder verschwunden. Sonntagmorgen wurden den Angaben zufolge zwei weitere E-Bikes als gestohlen gemeldet.