Der CrowdNewsroom ist ein Online-Tool, mit dem die Teilnehmenden Fragen zu Hindernissen in ihrer Umgebung beantworten. Durch die Antworten werden Daten und Geschichten zum Thema Barrierefreiheit gesammelt. So werden wir auf Themen aufmerksam, die Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind.

Durch die Teilnahme am CrowdNewsroom können sich die Menschen Gehör verschaffen. Das wichtige Thema der Barrierefreiheit erhält Aufmerksamkeit. Außerdem wollen wir in den Orten, in denen wir präsent sind, Betroffene und Verantwortliche an einen Tisch bringen.

Ab dem 10. April kann der CrowdNewsroom online ausgefüllt werden. Parallel dazu öffnet die erste mobile Lokalredaktion in Dessau (10. April bis 18. April), danach geht es weiter nach Halberstadt (23. April bis 30. Mai) und zum Abschluss sind wir eine Woche vor Ort in Tangermünde (07. Mai bis 16. Mai, am 9. und 10. Mai ist die Redaktion geschlossen).

In den Städten wird es Veranstaltungen geben, um auf das Projekt und den CrowdNewsroom aufmerksam zu machen. Am 27.05. findet in Tangermünde ein Publikumsdialog im Grete-Minde-Saal statt. Hier werden u.a. Ergebnisse des Projektes präsentiert. Außerdem kommen z.B. Menschen, die sich am CrowdNewsroom beteiligt haben, zu Wort.

Dessau : im Mitmach.Lokal in der Kavalierstraße 37-39

Halberstadt : in einem Ladenlokal auf dem Holzmarkt direkt neben der Rathauspassage

Tangermünde: in einem Ladenlokal auf dem Markt 1 neben der Touristeninformation

In der mobilen Lokalredaktion sind Journalistinnen und Journalisten von CORRECTIV und MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort. Es wird Getränke und Sitzmöglichkeiten geben. Wir klären Fragen rund um das Projekt und sprechen gemeinsam über alltägliche Hindernisse in der Umgebung. Wir helfen auch beim Ausfüllen des CrowdNewsroom. Ab und zu finden auch Veranstaltungen in der Redaktion statt.

Wir bemühen uns darum, die mobilen Redaktionen so barrierefrei wie möglich für verschiedene Beeinträchtigungen zu gestalten. Leider können wir aber nicht allen Anforderungen in so kurzer Zeit gerecht werden. Wir sind per Mail unter events@correctiv.org erreichbar, wenn es Fragen gibt oder Hilfe beim Besuch der Redaktion benötigt wird.

Dessau: Der Eingang des Mitmach.Lokals hat eine dreistufige Treppe. Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bauen wir eine Rampe. Alle Veranstaltungen und Gespräche finden ebenerdig statt. Es gibt eine kleine Spielecke für Kinder, außerdem eine barrierefreie Toilette.

Halberstadt: Das Lokal ist ebenerdig zugänglich.

Tangermünde: Ein ebenerdiges Lokal zu finden, war leider nicht möglich. Daher werden wir uns mit einem Sonnenschirm und kleinen Tischen vor das Lokal stellen, um mit allen ins Gespräch kommen zu können. Innenraum und Toilette sind leider nur über eine Stufe zu erreichen. Es wird ein Toilettengriff angebracht.

Nähere Infos zu den Lokalredaktionen in Bezug auf die Barrierefreiheit sind zudem zeitnah auf MDR.de zu finden.

Das Barriereclash-Café wird am 11. April von 14.30 bis 17 Uhr im Mitmach.Lokal stattfinden. Hier werden Erfahrungen rund um Hindernisse im Alltag generationsübergreifend ausgetauscht. Wir bitten hier um eine vorherige Anmeldung unter johanna.schwab@correctiv.org, da wir nur begrenzt Platz haben.

Das Teilnahme-Forum wird am 16. April von 18 bis 20 Uhr im Bauhaus Museum in Dessau stattfinden. Wir werden mit Gästen aus Politik und Verwaltung sowie Betroffenen über Barrierefreiheit in Dessau diskutieren. Für diese Veranstaltung ist keine Voranmeldung notwendig.

Für Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen bieten wir eine Sprayaktion am 12. April von 15 bis 18 Uhr in Dessau an. Wir bitten hier um eine vorherige Anmeldung unter johanna.schwab@correctiv.org, da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Den Treffpunkt teilen wir noch mit.

Weitere Veranstaltungen sind zeitnah auf MDR.de zu finden.

Wir bemühen uns darum, die öffentlichen Veranstaltungen möglichst barrierefrei zu gestalten. Leider können wir aus verschiedenen Gründen nicht auf alle Bedürfnisse eingehen. Wir sind per Mail unter events@correctiv.org erreichbar, wenn es Fragen gibt oder Hilfe beim Besuch der Veranstaltung benötigt wird.

Das Barriereclash-Café wird im Mitmach.Lokal stattfinden. Der Eingang des Mitmach.Lokals hat eine dreistufige Treppe. Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bauen wir eine Rampe. Es gibt eine kleine Spielecke für Kinder, außerdem eine barrierefreie Toilette