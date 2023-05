Er übernachtet im See- und Waldressort Gröbern, das noch nicht barrierefrei ist. Am Eingang gibt es etwa ein Stufe, die schwer mit dem Rollstuhl zu überwinden ist. Außerdem kann man in dem Ferienhaus nur über eine Treppe in die zweite Etage gelangen. Dafür ist das Erdgeschoss Moderator Tan Caglar zufolge aber gut mit dem Rollstuhl befahrbar.