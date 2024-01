Das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) in Halle "Energiewende und Digitalisierung sind nur gemeinsam zu lösen", sagt Andrea Gauselmann. Sie ist promovierte Volkswirtin und leitet das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) in Halle. Das KEDi ist ein Projekt der Deutschen Energieagentur (Dena) und hat in Halle derzeit 23 Mitarbeitende, 30 sollen es werden.



"Vieledigitale Lösungen gibt es bereits. Sie werden aber vor allem von den großen Industrieunternehmen genutzt oder innerhalb von Industrieparks", sagt Gauselmann. Das KEDi will klein- und mittelständische Unternehmen und Unternehmen der Gebäudewirtschaft bei der Energiewende helfen und durch das Dickicht an Technologien, Ideen und Förderung leiten. "Wir entwickeln quasi Entscheidungshilfen, Factsheets und zeigen Möglichkeiten auf, woran man sich orientieren kann", sagt Gauselmann im MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcast "Digital leben".



Denn mit digitaler Hilfe und modernen Energiemanagement könnten auch Unternehmen unabhängiger werden und Kosten einsparen. Bürogebäude könnten zum Beispiel die Abwärme aus einer Industriepark oder einem Rechenzentrum zum Heizen nutzen. Solche Ideen sind unter dem Stichwort Smart Grid bekannt. Dabei wünscht sich Gauselmann, dass auch die öffentliche Hand ein Vorbild ist und ihre Gebäude mit PV-Anlagen ausstattet.