Kommentar Warum geht bei Schulen nicht, was bei Intel geht?

Natürlich: Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten ist kein leichter Job. Aber das "Produkt" Zukunftsfähigkeit lässt sich nicht mit Ideen aus der Vergangenheit "herstellen". Vielmehr muss jeder am Bildungssystem Beteiligte seine eigene Rolle hinterfragen und sich in den Dienst der Schülerinnen und Schüler stellen.

Das klingt natürlich pathetisch. Nach einer Bilderbuch-Vorstellung und Wunschdenken. Aber die beste Bildung zum Ziel zu haben, ist weder pathetisch noch ein wilder Wunsch – es ist ein Recht, festgeschrieben in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, in der Grundrechte-Charta der EU, in der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalts (PDF). Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zu Schulschließungen in der Corona-Pandemie den gleichen Zugang zu Bildung betont und für einen Distanzunterricht ein Mindeststandard schulischer Bildung festgesetzt.