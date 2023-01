Die Feuerwehr in Sachsen-Anhalt fordert mehr Geld für die Führerscheinausbildung ihrer Einsatzkräfte. Grund ist der Mangel an Fahrern im Land. Der Chef der Landesfeuerwehr, Kai-Uwe Lohse, sagte am Donnerstag im Innenausschuss in Magdeburg, man könne beispielsweise über eine Erhöhung der Feuerschutzsteuer nachdenken. Das würde die Finanzierung und Förderung solcher Führerscheine durch die jeweiligen Kommunen verbessern.