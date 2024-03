Frieden hat ja auch viel mit uns zu tun. Wie gestalten wir unser Zusammenleben? Wie gehen wir miteinander um? Welche Diskriminierungselemente gibt es bei uns in den Gemeinden, in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft.

Schon der Titel zeigt, dass es dabei um mehr geht, als nur um Kritik an Rüstung und Militärlogik. Das Thema Frieden müsse umfassender gedacht werden, verlangt Jens Lattke: "Bei Krieg oder Frieden denken viele zuerst an Krieg und Militär. Aber Frieden hat ja auch viel mit uns zu tun. Wie gestalten wir unser Zusammenleben? Wie gehen wir miteinander um? Welche Diskriminierungselemente gibt es bei uns in den Gemeinden, in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft. Das hat ja viel damit zu tun, wie sich Frieden letztlich gestaltet." Gewaltfreiheit in Familien oder in der Partnerschaft wäre ja auch schon ein wichtiger Baustein für ein friedliches Miteinander.