Weltfrauentag Paus fordert bessere finanzielle Basis für Frauenhäuser

Paus betonte, dass Frauen "ein Recht auf ein gewaltfreies Leben" hätten, dazu gehörten schneller Schutz und Hilfe bei Gewalt. Als weiteres wichtiges Thema nannte sie die berufliche Förderung von Frauen. Das Patriarchat sei erst dann überwunden, wenn Einkommen, Vermögen und Chancen gleich verteilt seien, betonte sie. "Frauen gehören in die Vorstandsetagen und Parlamente genauso wie Männer. Sie verdienen die gleiche Bezahlung für die gleiche und gleichwertige Arbeit", konkretisierte die Ministerin. Um das zu ermöglichen, investiert die Bundesregierung in den Ausbau von Kita-Plätzen und in die Ganztagsbetreuung an Schulen.