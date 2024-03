Im Fokus des Gottesdienstes steht das Lied "Wenn nichts mehr geht“ von Jochen Heimes aus der freikirchlichen Gemeinde. Darin geht es um Trost und Zusage in schwierigen Lebenssituationen. Pastor Carsten Hokema greift Liedausschnitte in seiner Predigt auf und verbindet sie mit Psalm 42: "Wie ein Hirsch im ausgetrockneten Flussbett nach frischem Wasser schreit, so sehne ich mich Gott nach dir."

In den Klagepsalmen werden Trauer und Schmerz nicht vom Tisch gewischt, sondern thematisiert. Zu einem hoffnungsvollen Umgang mit Leiden gehört die Solidarität untereinander und die Hinwendung an Gott, der seine Präsenz in schwierigen Lebenssituationen zugesagt hat. Moderiert wird der Gottesdienst von Andrea Bendicks-Leßmann. Es sprechen Hendrikje Keßler und Rüdiger Zilz.