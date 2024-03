Der katholische Bischof des Bistums Magdeburg , Gerhard Feige, hat die Menschen zu Ostern aufgefordert, sich zu besinnen. Feige sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Man kann sich freilich, wie es jemand mal formuliert hat, zu Tode amüsieren, man kann aber auch die Zeit nutzen, um über sich, sein Leben und über die Welt nachzudenken. " Er halte stille Feiertage wie den Karfreitag wichtig für eine Gesellschaft, so Feige: "Eine gesellschaftliche Ruhepause ist von einer anderen Qualität als ein persönlicher Urlaubstag inmitten pulsierenden Arbeitslebens."

Angesichts des andauernden russischen Krieges in der Ukraine und die Diskussion um Waffenlieferungen für das Land sagte Feige: "Wir deutschen Bischöfe präferieren die gewaltlose friedliche Lösung . Aber wir gestehen auch zu, dass es Konflikte gibt, in denen sich ein Volk oder jemand selbst verteidigen können muss und ihn andere dabei auch unterstützen."

Es gebe keine Lösung, wo man sich nicht schuldig mache. Wenn Waffen geliefert werden , nehme man in Kauf, dass noch mehr Menschen sterben: "Aber auch bei der pazifistischen Lösung, nimmt man in Kauf, dass sich da jemand ergeben muss, dass der Stärkere dominiert und dass Menschen umgebracht, vergewaltigt, misshandelt werden."

Mit Blick auf die anstehenden Europawahlen warnte der Bischof vor populistischen Parolen zum Ukraine-Krieg. "Wenn eine Partei so aggressiv auftritt wie die AfD, wenn sie hetzt gegen andere, fremdenfeindlich auftritt und dann von Frieden spricht, da sehe ich doch eine gewisse Diskrepanz und Unglaubwürdigkeit." Auf dem letzten AfD-Landesparteitag in Magdeburg Anfang März hatte Parteichef Tino Chrupalla die AfD als "einzige Friedenspartei in Deutschland" bezeichnet.