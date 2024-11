Die Kirche St. Nicolai in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) birgt in ihrem Inneren eine besondere Stätte der Ruhe. Eine im Jahr 2022 neu gebaute Totenstadt, ausreichend für 1.200 Einwohner. Gotische Giebel, kleine Häuser, dicht an dicht. Die Räume in den Häusern sind Urnenschreine. Hier können Menschen ihre letzte Ruhe finden. Es gibt Gassen und Ruheplätze und sogar ein Totenbuch, so etwas wie einen Stadtplan zur Orientierung. Gestaltet wurde dieses einzigartige Ensemble zur oberirdischen Bestattung von Urnen von Vincenz Warnke.

Bildrechte: MDR/Anja Nititzki Er ist Professor für Industriedesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle: "Meine erste Inspiration war der Bauernschrank meiner Mutter, mit ihrer Geschirrsammlung darin." Außerdem hat er sich Anregungen bei historischen Kirchenmöbeln und bei anderen Totenstädten weltweit geholt. Die Urnen in der Totenstadt haben eine Ruhezeit von 15 Jahren. Danach kommt die Asche in einen so genannten Aschebrunnen unter dem Fußboden des Kirchenschiffs. Aus der oberirdischen Bestattung wird dann eine Unterirdische in den Mauern der St. Nicolai-Kirche in Eisleben.

Es liegen keine kleinen Steine zur Erinnerung an die Verstorbenen auf den Grabsteinen. Das ist so, weil die Hinterbliebenen bereits selbst verstorben sind oder weltweit in aller Herren Länder leben, erzählt Anett Gottschalk. Sie ist Leiterin des nahe gelegenen Museums Jüdische Synagoge in Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und Expertin in Sachen jüdischer Bestattungskultur. Insgesamt gibt es auf dem jüdischen Friedhof in Köthen 123 erhaltene Gräber. Das Älteste stammt aus dem Jahr 1888 und das Jüngste ist von 1968.

Bildrechte: MDR/Anja Nititzki