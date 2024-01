Bildrechte: IMAGO/ingimage

Neujahrsbabys Lena Linn, Harry Nguyen und Linos sind die ersten Babys 2024 in Sachsen-Anhalt

02. Januar 2024, 14:33 Uhr

Lena Linn, Harry Nguyen und Linos heißen die ersten Neugeborenen in Sachsen-Anhalt. Sie kamen an Neujahr im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, in der Helios Klinik in Köthen und im Uniklinikum Magdeburg zur Welt.