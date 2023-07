Dr. Alexandra Voigt ist Chefärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin an der Helios Klinik Sangerhausen. Sie hat durch die Geburtsstation der Klinik mit Familien aus allen sozialen Schichten zu tun und beobachtet dabei eine Veränderung: "Aus meiner Sicht gibt es eine stärkere Unsicherheit. Man weiß nicht, was kommt. Viele fragen sich, was passiert, also wirtschaftlich und finanziell, aber auch gesundheitlich. Ich denke, das hinterlässt Spuren." Es braucht Zuversicht, um Kinder zu bekommen und an dieser Zuversicht scheint es derzeit bei vielen Familie zu fehlen.

Probleme, den Alltag zu meistern

Von multiplen Krisen spricht die Wissenschaft, also von "Vielfachkrisen", die derzeit bis in den Alltag der Menschen spürbar sind. Das erschwert den Neustart nach der Pandemie, so die Beobachtung von Chefärztin Alexandra Voigt: "Unter den Corona-Bedingungen war der soziale Kontakt auch unter den jungen Familien eingeschränkt. Junge Familien brauchen aber der Austausch mit Gleichaltrigen und das ist verloren gegangen."

Soziale Kontakte aufrecht zu halten, ist immer mit Engagement und Aktivität verbunden. Wenn dafür aber Zeit und Kapazitäten fehlen, dann droht Vereinsamung, wovon vor allem jene Familien betroffen sind, die ohnehin mit einem schwierigen Lebensumfeld zu kämpfen haben. Aus deshalb falle das Problem bislang kaum auf, erklärt die Medizinerin: "Ich denke, das kommt so bröckchenweise hervor, weil die jungen Familien gar nicht so im unmittelbaren Fokus stehen."

Soziale Verantwortung ernst nehmen

Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Da ist keine neue Erkenntnis, die allerdings im Klinikalltag nicht so leicht umzusetzen ist, denn eine Medizin gegen die Angst vor sozialer Ausgrenzung gibt es nicht. Dennoch hat Alexandra Voigt ein waches Auge: "Als Kinderärztin weiß ich, dass soziale Faktoren natürlich auch die Gesundheit beeinflussen. Das wussten wir schon länger. Und wir als Krankenhaus haben natürlich auch eine Chance, dies positiv mit zu beeinflussen."

Alexandra Voigt ist Chefärztin für Kinderheilkunde in Sangerhausen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Dazu braucht es allerdings ein Netzwerk, das in Sangerhausen gut funktioniere. Man arbeite eng zusammen mit dem Jugendamt oder auch mit dem Gesundheitsamt, das die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder verantwortet. So gelingt es zumindest jenen Familien ein Hilfsangebot zu machen, bei denen Defizite frühzeitig erkannt werden.

Babylotsen als neues Hilfsangebot