Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich weniger Kinder zur Welt gekommen. Die Zahl der Neugeborenen sei um sieben Prozent auf 738.819 gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Das waren 56.673 weniger als im Jahr 2021, dem an Geburten reichsten Jahr seit 1997.