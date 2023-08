Mecklenburg-Vorpommern sieht es als notwendig an, Genderzeichen in der Schule zu thematisieren und die Nutzung "altersgerecht sowie adressaten- und situationsbezogen zu handhaben". Im Saarland und in Bremen ist Gendern sogar erwünscht: Hier ist es in der Schule erlaubt, ein Sonderzeichen im Wortinneren zu verwenden. Einheitlich festgelegt wurde dafür der Doppelpunkt.

Entscheidung wird auf die Lehrkräfte abgewälzt

Zurück nach Sachsen-Anhalt: Bei "schwerwiegenden" und "gehäuften" Verstößen gegen das Genderzeichen-Verbot können hier im Deutschabitur bald bis zu zwei Notenpunkte von der Gesamtleistung abgezogen werden. Ob und in welchem Maße das geahndet wird, sollen die Lehrkräfte selbst entscheiden. Die Verantwortung für einen problembewussten Umgang mit Sprache wird damit also letztlich auf sie abgewälzt. Im Zweifel müssen sie den Jugendlichen erklären, wieso der Genderstern bei einer Lehrkraft zu Punktabzug geführt hat und bei der anderen nicht. Und dann entsprechend auch die Beschwerden so mancher Eltern aushalten, die das zu Recht irritiert. Die daraus entstehenden Spannungen landen am Ende bei den Schulpflichtigen.

Das Genderverbot gilt übrigens nicht für Unterrichtsmaterialien. Schülerinnen und Schüler lesen also Texte, in denen sich Gendersterne, Doppelpunkte und Unterstriche finden, während sie sie selbst nicht verwenden dürfen.

Rückschrittlich ins neue Schuljahr

Genderzeichen verbieten stellt nicht nur einen massiven Einschnitt in den Alltag von Lehrkräften und Schulpflichtigen dar, sondern auch einen bedenklichen Rückschritt, der die Entwicklungen in unserer Gesellschaft gänzlich ignoriert. Statt gelassen damit umzugehen und es den Jugendlichen zu überlassen, ob und wie sie in der Schule gendern möchten, wird das Thema mit dem Verbot künstlich verkompliziert und vielmehr ein politisches Statement in der Debatte um das Gendersternchen gesetzt. Dabei hätte Sachsen-Anhalt in puncto Schule ganz andere Probleme zu lösen. Allen voran den Lehrkräftemangel, über den wir hier so oft berichten.