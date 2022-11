Graner beklagte, dass die Genforschung in der Öffentlichkeit oft als Gefahr wahrgenommen werde. "Die gentechnischen Experimente, die wir in den Gewächshäusern und Klimakammern und Labors durchführen, werden in die Sicherheitsstufe eins eingeordnet. Das heißt: keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt ist zu erwarten. Diese Gentechnik, wie wir sie anwenden, ist entgegen der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit keine Risikotechnologie."