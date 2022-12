Die Kinderkliniken in Sachsen-Anhalt arbeiten derzeit an ihren Kapazitätsgrenzen. Der Magdeburger Kinderarzt Matthias Heiduk sagte, dies liege nicht nur an den aktuell hohen Infektionszahlen, sondern auch an einer finanziellen Unterversorgung der Kinderkliniken. Diese hänge unter anderem mit der sogenannten Fallpauschale zusammen.