Gesetzespaket verabschiedet Bundestag stimmt Entlastungen für Pflegekräfte in Krankenhäusern zu

Hauptinhalt

Der Bedarf an Pflegepersonal in den Krankenhäusern wird künftig anhand der Idealbesetzung berechnet und durchgesetzt. Das sieht ein Gesetzespaket vor, dass der Bundestag verabschiedet hat. Es sieht zudem weniger Übernachtungen in den Kliniken nach einer Behandlung vor sowie mehr finanzielle Hilfe für Kinderkliniken.