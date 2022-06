Durch den Beginn der Getreideernte kann es in Sachsen-Anhalt zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Landwirt Simon Feuerborn aus der Stadt Südliches Anhalt im Kreis Anhalt-Bitterfeld sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass große Maschinen in den kommenden Wochen teils bis spät in die Nacht im Einsatz sein werden.

Große Erntemaschinen schwer zu manövrieren

Größere Erntemaschinen seien mehr als drei Meter breit "und da hat man auf der einen oder anderen Straße schon seine Probleme", so Feuerborn. Der Landwirt sagte weiter: Große Erntemaschinen könnten "nicht mal eben rückwärts setzen oder irgendwo drehen." In Dörfern werde es zum Beispiel mit einem Mähdrescher, an dem noch das lange Schneidwerk hängt, eng.

"Aber an sich kriegt man das alles hin, wenn man nachsichtige Autofahrer hat, die sich nicht nochmal eben vorbeischleichen wollen", so Simon Feuerborn.

Erste Wintergersten-Ernte des Jahres am Wochenende