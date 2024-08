Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Werner Dargel

Was ist der Goldafter? Der Goldafter ist ein schneeweißer Falter mit ca. drei Zentimeter Flügelspannweite, der in den Abend- und Nachtstunden unterwegs ist. Kopf und Vorderleib sind dicht mit weißen, der Hinterleib mit dunklen bis goldbraunen Härchen bedeckt. Die Eier werden auf Blättern haufenweise abgelegt und mit der goldbraunen "Wolle" des Weibchens bedeckt.



Der Goldafter tritt an fast allen Obstbäumen auf, hauptsächlich an Birne, Apfel und Pflaume, aber auch an Weißdorn, Schlehen, Eichen oder anderen Gehölzen. Die Raupen können Bäume kahl fressen. Sie leben ein Jahr auf den Bäumen, bis die Falter im Juni schlüpfen.



Quelle: Landesamt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt