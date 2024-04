Der Eichenprozessionsspinner ist eine in Europa beheimatete Schmetterlings-Art. Die bis zu drei Zentimeter langen Raupen des Eichenprozessionsspinners sind braun-gelb oder grau-schwarz. Sie leben in sogenannten Kolonien mit mehreren Hundert Tieren und reihen sich bei Ortswechseln wie bei einer Prozession auf – daher ihr Name.

Ihre Nester sind runde Gespinste, die die Größe eines Fußballs erreichen können. Die Raupen fressen an Knospen und Blättern und schädigen damit die Bäume. In den letzten Stadien nimmt der Appetit zu, dadurch werden auch Triebe vernichtet und folglich die Regeneration der Bäume verhindert. Geschädigte Eichen sind zudem anfälliger gegen Trockenheit.